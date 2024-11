Jannik Sinner, Cattelan lo sfida a raccogliere una pallina con i piedi: lui lo umilia così

09 novembre 2024 a

Con il Grand Opening Show si sono aperte le danze dell'edizione 2024 delle Nitto Atp Finals, che ufficialmente incominceranno domani, domenica 10 novembre. I più forti giocatori di tennis al mondo si sfideranno all'interno dell'Inalpi Arena di Torino. E per l'occasione, Alessandro Cattelan ha intrattenuto i tantissimi spettatori accorsi nel capoluogo piemontese insieme al più forte di tutti: il nostro Jannik Sinner. "Sta andando tutto bene", ha commentato l'altoatesino tra gli applausi degli spettatori in tribuna.

“Tutto l'anno si lavora per essere qua. È l'evento più speciale per noi, cerco di andare un passo ancora più avanti. L'atmosfera e bellissima ed è bello iniziare questo torneo con una serata che mette insieme tennis e musica”. Rivolgendosi alla platea, il numero uno al mondo ha esclamato: “Sarete anche voi ad aiutarmi”.

In seguito Alessandro Cattelan ha coinvolto il campione in una gag tutta da ridere. Il presentatore ha chiesto a Sinner di svelargli un trucchetto per raccogliere le palline senza sforzo. E il numero uno al mondo ha sfoggiato un gioco di prestigio incredibile. In un primo momento, l'altoatesino era un po' restio a mostrare lo stratagemma perché - a detta sua - sentiva la "pressione" del pubblico. Ma poi in un nano secondo è riuscito a prendere una pallina usando soltanto i suoi piedi. Poi, l’uscita tra gli applausi, ma non senza il lancio delle palline sugli spalti.