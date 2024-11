Jannik Sinner ferma tutto, "un malore": il gesto che sconvolge Torino

11 novembre 2024 a

a

a

Per fortuna lo spettatore che si è sentito male durante il match di Jannik Sinner ora sta bene. Il malore accusato dall'uomo aveva fatto sospendere momentaneamente la partita per permettere ai sanitari di soccorrerlo e verificare che si fosse ripreso. E in quel momento l’attenzione si è spostata dal campo alle tribune, con i due giocatori che hanno seguito l'evolversi della vicenda con un pizzico di apprensione.

Sinner si è dimostrato ancora una volta un ragazzo d'oro. Il numero uno al mondo è corso subito a prendere una bottiglietta d'acqua e l'ha data allo staff medico-sanitario che si è occupato del paziente. Poi - come tutti - è rimasto in attesa, con lo sguardo fisso verso quel piccolo capannello nell'attesa che arrivasse una buona notizia. Poi, grazie all'intervento dei sanitari, il match è potuto riprendere.

Qualcuno tra il pubblico si sente male.#Sinner chiede l’acqua a un raccattapalle, poi corre a bordocampo per cederla a uno spettatore, affinché passi allo spettatore che ha avuto un malessere.



Questo è Jannik #NittoATPFinals pic.twitter.com/nxovizA5sZ — Tommy Milanello (@toMMilanello) November 10, 2024

"Fisicamente mi sento bene. Non ho giocato per quattro settimane, quindi essere un pochettino teso ci può stare ma ho fatto dei test, sto bene ed è tutto a posto, non ci sono preoccupazioni". Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il successo contro De Minaur alle Nitto Atp Finals, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle sue condizioni fisiche. Dal punto di vista tecnico "ci sono ancora alcune cose in cui faccio fatica, dallo slice all'approccio alla rete e a ritrovare la posizione giusta, c'è ancora margine di miglioramento ma la prendo come cosa positiva - ha aggiunto -. Sul servizio abbiamo alzato l'asticella, non è ancora costante quanto vorrei, c'è ancora un po' di lavoro da fare".