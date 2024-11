Sinner, la confessione sulla Kalinskaya: "Perché con Anna funziona"

11 novembre 2024 a

"Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente": Jannik Sinner lo ha detto in un'intervista a Esquire Uk, parlando della sua compagna, la tennista russa Anna Kalinskaya. Poi ha spiegato perché tra loro sta filando liscio: "Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona". La loro storia è stata ufficializzata dal campione azzurro a maggio 2024, durante il Roland Garros.

Il campione azzurro, però, ha sempre detto di voler mantenere la privacy: "Sto con Anna, quello sì, però teniamo tutto molto riservato". Oggi la loro storia procede a gonfie vele. Ed è anche questo, insieme alle numerose vittorie ottenute durante la stagione, che sta aiutando Jannik ad affrontare al meglio le ATP Finals di Torino, con l'obiettivo presumibilmente di chiudere l'anno nel migliore dei modi.

Dell'altoatesino ha parlato nelle scorse ore Alex De Minaur, sconfitto proprio da Sinner nella prima giornata delle Nitto Atp Finals di Torino. "Su Jannik posso solo dire, per come lo conosco di persona e anche se mi ha preso a 'calci nel sedere' sette volte, che è un gran ragazzo", ha detto scherzosamente, facendo riferimento alle sette precedenti partite perse con Sinner, tra cui le finali dei tornei di Toronto (2023) e Rotterdam (2024) e quella nella finale di Coppa Davis 2023. "Abbiamo condiviso molti momenti insieme in campo, con lui e il suo team. Ho molto rispetto per lui", ha chiosato.