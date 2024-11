Sinner, "2 stupidità in 2 secondi": sconcerto a Torino, chi spunta tra il pubblico

13 novembre 2024 a

Due stupidità in due secondi. È il commento di un utente su X, di nome Enrico Battista, che ha ripreso sul noto social di Elon Musk due immagini di tifosi durante la partita di martedì, alle Finals di Torino, tra Jannik Sinner e Taylor Fritz.

L’altoatesino si è imposto per due set a zero, vincendo con un doppio 6-4. Manca un solo set da vincere a Jannik, nel match ultimo del girone contro Daniil Medveved (vincente nel secondo turno contro Alex de Minaur), per qualificarsi ufficialmente alle semifinali, ma con un talento così difficile non arrivare all’obiettivo. Sugli spalti, però, il comportamento non è stato esemplare, per lo meno da parte di un tifoso, che durante la partita ha scattato una foto col flash nonostante l’invito dagli organizzatori del torneo del PalaAlpitour di non farlo.

Meno grave, più una goliardata, lo striscione che si è stato ripreso durante la diretta Rai e poi sul post di Battista. Si vedono dei giovani con in mano un grosso cartella: “Ciao mamma, stasera non vengo a darti le medicine, sono a tifare super Sinner”.

Si scherza, naturalmente, anche se Battista non l’ha mandate a dire. Intanto Jannik punta a stupire contro Daniil Medvedev, nel match di giovedì, e si qualificherà alle semifinali da primo con queste combinazioni: se batte Medvedev con qualsiasi punteggio, vincendo il girone; se perde con Medvedev 2-1. Sarebbe invece secondo se: perde con Medvedev e De Minaur batte Fritz, passa da secondo (con il russo primo), perde 2-0 con Medvedev e Fritz vince 2-1 con De Minaur (Sinner sarebbe secondo con Medvedev primo). Se perdesse 2-0 con Medvedev e Fritz battesse 2-0 De Minaur, Sinner potrebbe qualificarsi se mantiene la migliore differenza game.