Medvedev, come esulta dopo la vittoria contro de Minaur: il gesto che scatena i fischi

Il gesto con cui Daniil Medvedev ha esultato dopo aver battuto Alex de Minaur alle Atp Finals di Torino non è piaciuto affatto al pubblico italiano che ha assistito al match. Una volta finito l'incontro, vinto in due set (6-2 6-4), il tennista russo ha chiuso gli occhi e si è messo gli indici sulle orecchie, come a volerle proteggere da rumori esterni. E questo ha scatenato i fischi del pubblico, che ha visto il suo gesto come polemico. Molti hanno pensato che fosse un modo per rispondere ai tifosi italiani che non lo hanno sostenuto con de Minaur. In realtà, però, dietro quel gesto ci sarebbe tutt'altro. Lui stesso ha provato a spiegarlo scrivendo sulla telecamera: "Blocca il rumore".

Dopo la partita, poi, ha provato a spiegarsi meglio in un'intervista: "Oggi ho cercato di bloccare il rumore, anche il mio. Non mi interessava cosa stesse succedendo in campo, volevo solo giocare. È stata una bella sensazione. I fischi? Più diventi famoso, più aumentano i tuoi fan, ma anche i tuoi haters. Anche il rumore positivo può incidere sul tuo equilibrio. Quando vinci sei Dio, poi perdi due partite e dicono che sei finito". Il successo di Medvedev è arrivato dopo la brutta sconfitta subita da Fritz all'esordio. Il russo ora si giocherà tutto con Jannik Sinner giovedì prossimo.