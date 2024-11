Sinner, la risposta alla bimba di 7 anni: "Sì, ho paura". Fa capire tutto

Roberto Tortora 14 novembre 2024 a

Il candore dei bambini fa sempre centro, va al cuore dei problemi con una grande spontaneità ed il risultato non può che essere una spiazzante verità. È la storia di un sogno della piccola Francesca, 7 anni, che, insieme con altre 26 giovanissime mascotte, proviene dalla Casa UGI charity, partner di Nitto, main sponsor dell’evento, una realtà che si occupa di dare sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Alla piccola è stato chiesto di rivelare un sogno e lei non si è fatta attendere: “Se potessi scegliere chi vorrei accompagnare? Sinner”. In un toccante video diffuso sui canali social della Federazione Italiana Tennis e Padel, così, si vede la piccola che può coronare il suo desiderio e accompagna sul campo proprio il numero uno del ranking mondiale, Jannik Sinner, prima della sfida contro Taylor Fritz.

Quindi, la domanda semplice e potente della dolce Francesca: “Hai paura? Puoi vincere?”. E, dopo l’incontro, il racconto della risposta di Jannik: “Gli chiesto se poteva vincere e lui ha detto che ci provava e gli ho chiesto se aveva paura e ha detto sì”. Alla fine Sinner ce l’ha fatta, ha vinto in due set (6-4; 6-4) e stasera contro Medvedev dovrà portare a casa soltanto un set (oppure perdere in due set, ma con non più di quattro game di scarto) per poter conquistare le semifinali e prolungare il suo di sogno, quello di vincere lì dove l’anno scorso si è dovuto inchinare soltanto ad un mostro sacro come Novak Djokovic.

"Questo è un torneo un po' diverso da tutti gli altri – ha spiegato Sinner in un’intervista - perché devi qualificarti alla fase finale. Hai già fatto un buon risultato se riesci ad arrivare in semifinale. Ogni partita è dura". Contro il russo il bilancio è di 14 precedenti ed è in perfetta parità: sette vittorie a testa, ma nel 2024 Sinner è sul 4-1, unico ko quello nei quarti di finale di Wimbledon, torneo poi vinto da Carlos Alcaraz.