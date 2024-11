Jannik Sinner, la profezia di Daniil Medvedev: "Ci aspettano anni difficili"

15 novembre 2024 a

"Ci aspettano anni difficili". Daniil Medvedev ha perso ancora una volta contro Sinner. Lo score di quest'anno con Jannik è impietoso: 9 a 1 per l'azzurro, se contiamo anche la partita-esibizione del Six Kings Slam. E l'ultima sconfitta del russo fa ancora più male. Il motivo? Ha capito che se SInner terrà questi ritmi per gli anni avvenire, sarà difficile per tutti portarsi a casa dei grandi slam.

"Devo resistere, ora ho fallito e sono venuto meno nei momenti importanti - ha spiegato Medvedev dopo la sconfitta con Sinner -. Cercherò di batterlo l'anno prossimo. Forse a un certo punto perderà fiducia e inizierà a perdere. Se così non fosse ci aspettano anni difficili per tutti, non solo per me. Perché - ha aggiunto - è molto giovane".

"Ho giocato contro i quattro grandi, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, quando erano già maturi, e forse la velocità non era la stessa - ha proseguito -. Jannik gioca molto bene, pieno di fiducia. Ho visto il suo allenamento prima del match: non sbaglia quasi mai e colpisce molto forte. Ci sono molti giocatori che non commettono errori, ma non colpiscono così forte. Ecco perché è molto difficile giocare contro di lui. Ti tiene costantemente - ha concluso - sotto pressione".