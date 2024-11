Tyson si gira, fondoschiena nudo in mondovisione: intervista choc prima del match con Paul

16 novembre 2024 a

a

a

Un Mike Tyson furoreggiante, in forma, orgoglioso. A 58 anni perde il match-evento contro l'influencer Jake Paul, di 30 anni più giovane, ma lo fa solo ai punti, senza mai andare ko. E nell'intervista prima dell'incontro, andato in diretta su Netflix, si è addirittura esibito in un tenero bacio sulla guancia al giornalista, per poi dargli le spalle mostrando in mondovisione il suo fondoschiena. Nudo, come se niente fosse.

All'AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il 27enne youtuber, vincitore per decisione unanime dei giudici (80-72, 79-73 e 79-73), ha superato abbastanza nettamente l'ex campione del mondo dei pesi massimi, fermo da 5 anni. Oltre 72mila persone hanno affollato lo stadio dei Dallas Cowboys. Tra loro anche numerosissimi personaggi dello spettacolo, del cinema e dello show-business mondiale.

Mike Tyson, schiaffone in faccia a Paul prima del match. "Ora deve morire", è il caos | Video

King Kong ha resistito per tutti gli 8 round da 2 minuti (guanti più pesanti, da 14 once, per alleggerire i colpi) per guadagnare la borsa da 20 milioni, ma piazza appena 18 colpi in un'esibizione comunque dignitosa.

Mike Tyson perde ai punti con Paul, ma non crolla. Dopo il gong, le parole (clamorose) per Trump in mondovisione

Paul ha giocato un po' al "gatto col topo" sul quadrato piazzando ben 78 colpi. Al termine dell'incontro, il giovane pugile ha reso omaggio a Iron Mike accennando un piccolo inchino a pochi secondi dalla campana finale, per poi riconoscere dopo le schermaglie fisiche della vigilia (piede pestato, ceffone in faccia e minacce di morte..): "Tyson è una leggenda, è stato un onore. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti". "Sono felice - le parole del pluricampione dei pesi massimi al termine dell'incontro -. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso".