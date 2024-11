Jannik Sinner, risate incontrollate durante l'intervista? Tutto torna: ecco cosa ha visto

16 novembre 2024 a

In molti, quasi tutti, hanno notato le risate di Jannik Sinner durante l’intervista post-partita dopo la vittoria su Daniil Medvedev alle Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo, inizialmente imbarazzato dai cori del pubblico in festa che invocava il suo nome, ha faticato a recuperare la serietà di fronte al suo intervistatore, l'ex tennista Diego Nargiso.

Ma cosa ha scatenato l’ilarità di Sinner? In base alla direzione del suo sguardo, sembra probabile che il suo coach, Simone Vagnozzi, abbia detto qualcosa di particolarmente spiritoso. Almeno questo è quanto sostiene FanPage, che ha analizzato nel dettaglio il video. L’episodio ha costretto il campione italiano a prendersi qualche istante per ritrovare la concentrazione e rispondere alle domande dell'intervista. A complicare ulteriormente il momento, ci si è messo anche il pubblico, che ha continuato a dimostrare il proprio entusiasmo con cori e applausi, quasi a volerlo mettere, bonariamente, in difficoltà.

In ogni caso i sorrisi del ragazzo di San Candido sono indice di un clima di leggerezza e positività, segno di una sorta di cambiamento significativo per Sinner, che non molto tempo fa aveva confessato di non riuscire più a divertirsi sul campo, appesantito dalle difficoltà tecniche e personali. A questo si aggiunge il peso della vicenda Clostebol, che continua a incombere sulla sua carriera in attesa del verdetto del Tas sul ricorso presentato dalla Wada. Ecco, per certo il contesto non è dei migliori. Ma Sinner ha ritrovato il sorriso. E questo è importantissimo. In attesa dei prossimi trionfi e dalla famigerata sentenza attesa per l'inizio dell'anno prossimo.