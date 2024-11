Jannik Sinner vola in finale alle Finals di Torino: travolto in due set Casper Ruud

16 novembre 2024 a

Jannik Sinner ha sconfitto in due set Casper Ruud e, soprattutto, si conquista di diritto un posto alle finali delle Finals di Torino. Nell'ultima partita del torneo troverà Taylor Fritz, che ha sorprendentemente sconfitto il numero due al mondo Alexander Zverev poco prima del match dell'azzurro.

“Sto solo provando a giocare al 100% ogni giorno, il risultato non posso controllarlo, posso solo controllare come sto in campo e quanta energia (dal pubblico, ndr) posso usare. Il resto è molto imprevedibile in questo sport. Oggi è stata una partita che si poteva complicare, ero sopra di un break e poi se lo avessi perso quando ero sotto 15-40 la partita poteva cambiare. Invece sono rimasto lì mentalmente e nel secondo set ho alzato il livello. Sono molto contento”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver battuto Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals di Torino. “È molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante – ha aggiunto l'azzurro – L'anno scorso abbiamo perso in finale, ora ci siamo di nuovo e proviamo a far meglio. Però a prescindere dal risultato di domani sera è stata di nuovo una settimana piena di emozioni e momenti bellissimi”.

Già nei primi scambi si era capito benissimo che tra i due non c'era partita. Jannik Sinner, avanti di un game, stava conducendo uno scambio ad alta intensità con raffiche di dritto e rovescio. Poi a un certo punto si deve essere stancato della situazione e ha deciso di chiudere lì quel punto. Prima una palla corta per invitare il norvegese a rete. Casper Ruud con un guizzo è riuscito a raccogliere la pallina e a rispedirla al mittente. Ma l'azzurro con un pallonetto delicatissimo e molto preciso ha chiuso i giochi. "Un genio", come lo ha definito lo stesso account del torneo su X.