Sinner batte Fritz e vince le Nitto Atp Finals 2024: è il primo trionfo in casa

Jannik Sinner vince ancora. Il campione azzurro ha vinto le Nitto Atp Finals 2024. In finale, a Torino, l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner, attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei 'Maestri'. Per il tennista azzurro si tratta di un successo ineccepibile, frutto di cinque vittorie, tre nel girone, più la semifinale di ieri.

Era dal lontano 1986 che un tennista non vinceva il Master di fine anno senza lasciare un parziale per strada. L'ultimo infatti è stato Ivan Lendl 38 anni fa. Per Sinner dunque è il 18esimo titolo della carriera, l'ottavo di questo splendido 2024, aperto con il trionfo agli Australian Open, proseguito con la vittoria agli Us Open e con l'acuto odierno, giunto a pochi giorni dal via delle Final Eight della Coppa Davis. A Malaga, da giovedì, Sinner proverà a trascinare ancora il team azzurro al successo, come ha fatto lo scorso anno, riportando la mitica insalatiera in Italia a distanza di 47 anni dal primo, storico successo tricolore, centrato da Adriano Panatta e compagni nel 1976.

"È stata una settimana fantastica, ho giocato il mio miglior tennis e ho alzato il livello ogni giorno. È fantastico aver vinto qui a Torino, davanti alla mia famiglia. Ho giocato un grande tennis davanti a questo pubblico, sono contento di come ho gestito la tensione e ho migliorato il risultato dello scorso anno", ha commentato Sinner a fine match.