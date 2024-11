Jannik Sinner, il gesto che fa impazzire gli italiani: "È il momento più difficile"

17 novembre 2024 a

a

a

Jannik Sinner vince ancora. Il campione italiano ha portato a casa l'ennesima vittoria, questa volta battendo Taylor Fritz. Eppure un dettaglio non è passato inosservato agli utenti del web: l'apertura dello spumante. Sì perché elogiando le sue incredibili doti, in molti hanno notato le difficoltà dell'altoatesino nell'aprire la bottiglia. E anche questo non può che piacere. "Jannik - scrive un utente - ha fatto più fatica ad aprire la bottiglia di spumante che a vincere il torneo".

E ancora: "Vince 80 slam ma non sa aprire lo spumante, lo amo anche per questo", "Più difficoltà ad aprire la bottiglia di spumante, che nello schiantare gli avversari", "Jannik con lo spumante in mano "come si apre?". Insomma, una scena che ha strappato a tutti un sorriso.

Sinner è così diventato il primo italiano a vincere le Atp Finals, il torneo che mette di fronte gli otto migliori tennisti dell'anno. A Torino l'azzurro ha stabilito altri due record: è il primo giocatore nato negli anni 2000 (è del 2001) a vincere le Finals e il primo a farlo senza perdere un set dal 1986, quando vi riuscì Ivan Lendl. Non solo, perché è solo il secondo a trionfare giocando in casa dopo Andy Murray nel 2016. Il primatista delle Atp Finals resta Novak Djokovic a quota sette, seguito da Federer.