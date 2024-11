Jon Wertheim, "guardatele la fronte!": commento fuorionda, telecronista sospeso

Fuoriprogramma a Tennis Channel, dove il giornalista Jon Wertheim, ignaro di essere in onda, ha fatto un commento sulla fronte di Barbora Krejcikova. A spiegare quanto accaduto è stato lui stesso, costretto alle scuse: "Durante uno show di Tennis Channel in studio, venerdì, ho fatto alcuni commenti profondamente deplorevoli pensando di essere fuori onda. Li riconosco e me ne scuso. Ho contattato immediatamente la giocatrice e le ho chiesto scusa", sono state le sue parole prima di scendere nel dettaglio.

"Cos’è successo? Mi sono unito allo show tramite Zoom - racconta su X -. Durante le prove ci hanno mostrato una grafica di una giocatrice che aveva appena gareggiato. La foto la mostrava da un’angolazione che enfatizzava la sua fronte. Pochi istanti dopo, mi è stato detto di inquadrare il mio Zoom. Ho guardato l’angolazione bassa della telecamera e ho scherzato dicendo che la mia fronte somigliava a quella della giocatrice in questione. Qualcuno nella sala di controllo ha partecipato allo scherzo e io ho risposto con leggerezza. Anche se si trattava di una prova privata, questo scambio è andato in onda inavvertitamente e senza contesto".

Wertheim, che è anche redattore esecutivo di Sports Illustrated e collabora con 60 Minutes della Cbs aveva detto: "Chi pensate che io sia? Barbora Krejcikova. Guardatele la fronte quando entra in campo. Eighthead". Il termine indica in slang qualcuno con la fronte così alta, al limite della calvizie, da poterla coprire solo con otto dita, il doppio di quella di una persona "normale". Parole forti che hanno portato il canale televisivo a sospendere "a tempo indeterminato" l'analista.

Jon Wertheim insults Barbora Krejcikova by making fun of her appearance on live TV@Olly_Tennis_ @josemorgado @Welovetennis @BenoitMaylin



Are you going to talk about it?



As journalists, do you think it's appropriate?pic.twitter.com/uBoxMGld9k