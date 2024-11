Anna Kalinskaya, rumors sull'ultima mossa drastica: "Ha bloccato Jannik Sinner"

18 novembre 2024 a

Un campione. Una stagione semplicemente da leggenda, per Jannik Sinner, il quale ad oggi appare non solo il più forte, ma quasi imbattibile. Nella serata di domenica 17 novembre la ciliegina sulla torta di una stagione mostruosa, la vittoria alle Atp Finals di Torino, dove ha liquidato in due set Taylor Fritz, triturato proprio come alla finale degli Us Open. Per il ragazzo di San Candido il 2024 si chiude con un primo posto consolidato da tempo, due Slam e le Atp Finals, primo trionfo di peso davanti al pubblico italiano.

Parlare di momento magico, insomma, è riduttivo. Eppure, per Sinner, restano un paio di temi che sollevano qualche dubbio. Il primo, ovviamente, è il ricorso della Wada, la folle crociata dell'agenzia antidoping contro l'altoatesino per il caso-Clostebol, caso che sembrava chiuso e che invece non lo era. La vicenda è nota: a causa del ricorso, Jannik rischia uno stop fino a 1 anno all'attività agonistica, il verdetto dovrebbe arrivare nel 2025, al termine degli Australian Open.

Il secondo tema che solleva qualche dubbio è il rapporto con Anna Kalinskaya, la tennista russa e sua fidanzata (o ex fidanzata?). Come è noto, Anna non era presente a Torino nella settimana delle Atp Finals. E non per impegni tennistici, ma perché in vacanza. Assente anche alla finalissima. E come se non bastasse, ha smesso di seguire Jannik Sinner sui social. Una circostanza, quest'ultima, che si era già presentata in passato. Se non fosse che c'è chi sostiene che addirittura lo avrebbe bloccato su Instagram, scelta che risulterebbe ben più radicale rispetto a un semplice "defollow". In caso di blocco, insomma, Jannik non potrebbe più contattarla né vedere quel che pubblica sul social. Per ora, come sempre da parte dei due, il riserbo è massimo. Per certo le voci su una crisi continuano a rincorrersi, moltiplicandosi.

Per inciso, Anna Kalinskaya mentre Sinner giocava le Finals era in Florida per una vacanza, a godersi il sole e il mare. Per certo le ragioni per le quali non ha seguito Jannik non sono note. Ora non ci resta che attendere conferme o smentite sulla crisi di coppia. E ancora, non ci resta che attendere le finali di Coppa Davis, ultimo appuntamento della stagione: Jannik Sinner ci sarà, in campo. E Anna? Staremo a vedere...