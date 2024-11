Claudio Ranieri, l'ora delle scelte clamorose: ecco la sua Roma contro il Napoli

21 novembre 2024 a

La nuova Roma di Claudio Ranieri è pronta all’esordio. Non facilissimo, però, dato che i giallorossi saranno impegnati domenica alle 18 in casa del Napoli di Antonio Conte. Servirà una grande prestazione per i giallorossi, chiamati a reagire dopo il k.o. interno per 3-2 contro il Bologna prima della sosta-Nazionali.

Per l’occasione, al Maradona, secondo il quotidiano romano Il Tempo, l’allenatore ex Cagliari andrà con un 4-4-2 più coperto, il modulo senza dubbio più ‘coprente’ fra i tanti a disposizione. La difesa è praticamente obbligata, con l’assenza di Hermoso (che tornerà a Londra contro il Tottenham) e un Hummels che partirà dalla panchina, con Celik, Mancini, N’Dicka e Angelino.

La novità sarà l’utilizzo di Pellegrini sulla fascia sinistra, come già aveva fatto quando Daniele De Rossi era allenatore. Dall’altra parte potrebbe agire Soulé (o El Shaarawy, che a destra con Ranieri ha già giocato). Al centro Koné parte avanti, potrebbe essere schierato in coppia con Cristante, che garantisce affidabilità e esperienza così come Paredes. Le alternative più indietro si chiamano Pisilli e Le Fée. Davanti spazio al tandem Dybala-Dovbyk. L’argentino sarebbe pronto al rientro, dopo aver lavorato individualmente mercoledì a Trigoria. Il vero mistero resta Hummels, che va verso la panchina anche per la trasferta di Napoli. Dopo gli impegni con la Germania, oggi l’ex Dortmund potrebbe essere in campo per riprendere gli allenamenti, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.