Anna Kalinskaya ha già archiviato Sinner? Un mazzo di rose e due iniziali: occhio alla foto

21 novembre 2024 a

a

a

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non hanno ancora chiarito in che stato sia la loro relazione. I due non parlano. O meglio: non rilasciano dichiarazioni, ma inviano - soprattutto lei - delle frecciatine via social. L'ultima in ordine cronologico è una storia postata dalla tennista russa su Instagram. A una prima impressione potrebbe sembrare una banale foto davanti allo specchio. Ma un dettaglio non è sfuggito ai più attenti. E potrebbe rappresentare un indizio curioso sulla loro crisi amorosa.

Nella foto postata sui social si vede Anna davanti allo specchio. La tennista russa indossa una felpa color violetto. E in basso si può notare un mazzo di rose bianche. In alto, invece, Anna ha inserito la scritta: "GM" con tanto di cuore bianco. Le due lettere potrebbero indicare le iniziali di un nome e un cognome. Forse un ammiratore di Kalinskaya? O, più probabilmente, potrebbero rappresentare un semplice saluto in lingua inglese: "Good Morning". Difficile dirlo.

"Prima del malore...": rumors pesantissimi, quando è scoppiata la lite tra Sinner e Kalinskaya

L'unica cosa certa è che tra Jannik e Anna qualcosa si sia rotto. Lei non lo ha seguito durante le Atp Finals di Torino, preferendo invece volare a Miami per trascorrere qualche giorno di totale relax insieme alle sue amiche. Lui non l'ha citata nel suo discorso di ringraziamento e saluti dopo la vittoria contro Taylor Fritz.