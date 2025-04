Al vero Milan non può bastare un derby vinto

Mentre il Napoli, dopo aver vinto a Monza (1-0), avrà al Maradona il Toro di Cairo, avversario non certamente da sottovalutare, comunque più abbordabile della Roma. Conte però, non fidandosi del Torino, né tanto meno della sua squadra, vista senza idee e piuttosto affaticata nella pur vittoriosa trasferta di Monza, proprio in quello stadio mandava in onda le sue dichiarazioni post partita che facevano trasparire una strategia, almeno per chi conosce a fondo Antonio. Per i media erano rivolte contro la società e la sua permanenza futura, nella realtà erano per risvegliare proprio la squadra che, a lui non era piaciuta affatto, per creare insomma nei suoi un obiettivo da combattere: magari il pubblico di Napoli cattivo quando non vince, pur sapendo che il pubblico di Napoli non è assolutamente cattivo ed è anche sportivo. E la conferma di quanto stiamo scrivendo ce la dà proprio la mancata replica di De Laurentiis, al corrente evidentemente della strategia da attuare per mandare in campo una squadra cattiva e vogliosa di vincere contro i granata.

Inter e Napoli procedono apparigliate verso il titolo. Oggi l’Inter riceverà a S. Siro la visita della Roma, avversario non facile, che Ranieri è riuscito a far risalire dai bassifondi della classifica fino a lottare attualmente per la Champions .

Uno dei successi migliori della sua gestione, il terzo in cinque derby per un’Inter che contro il suo Milan non &e...

L’Inter arriva invece alla partita dopo la disfatta nel derby di Coppa Italia (3-0)e la precedente sconfitta in campionato di Bologna (1-0) e magari scenderà in campo con il timore di incorrere in un ulteriore passo falso. Per questo mister Inzaghi sta cercando di scacciare dalla testa dei suoi il fantasma della stanchezza, sforzandosi di dire che sono stati due infortuni di percorso, soprattutto quello di Bologna dove il risultato più giusto poteva sicuramente essere il pari.

Magari cerca di mentire a stesso e se la prende anche con il 4° uomo del derby apostrofandolo di non fare il recupero visto il risultato per distogliere l’attenzione della gente dalla prova della sua squadra. La realtà è che c’è veramente stanchezza e non potrebbe essere altrimenti perché proprio la forza della squadra, la migliore del campionato, portando i colori nerazzurri a competere per tutte le competizioni, ha fatto sforzi enormi. Sfumata la finale di coppa Italia, restano adesso campionato e Champions, dove l’Inter sta dimostrando la bontà della sua struttura a livello europeo. Nel doppio confronto con il Barcellona potrebbe addirittura conquistare la finale di Champions.

Nel campionato sarà lotta fino alla fine. Il Milan, relegato a metà classifica, ogni tanto si ricorda di essere Milan e quando nessuno se lo aspetta ottiene successi impensati. Troppo poco però per il blasone rossonero dove la confusione societaria si trasferisce troppo spesso in campo. Si cerca un direttore da mesi che possa mettere ordine in sede e nella testa dei giocatori, che possa pensare ad un allenatore per il futuro oltre a far giocare da squadra chi scende solitamente in campo. Purtroppo da quando è stato licenziato Maldini si naviga a vista, Furlani dovrebbe mettere ordine, ma non essendo uomo di calcio. Sembrava aver concluso con Paratici poi, sparito il nome del dirigente ex Juventus, aveva interpellato Tare con colloqui vaghi e senza mostrare rilevanza costruttiva.

Qualcuno dovrebbe suggerire a Furlani che l’uomo che cerca avrebbe dovuto essere già al lavoro da qualche mese, che al Milan, visti i tempi burrascosi che la società sta attraversando, non c’è tempo da perdere, che dare retta agli amici per prendere un amico dell’amico potrebbe essere estremamente pericoloso per il buon andamento del club. Sfumato Paratici, l’uomo che può garantire il futuro è Tare. Oppure richiamare in sella Maldini e probabilmente sarebbe la scelta migliore.