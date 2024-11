Jannik Sinner scrive una lettera a se stesso: il contenuto è clamoroso

21 novembre 2024 a

Una lettera a se stesso. È questo il gesto di Jannik Sinner prima di scendere in campo a Malaga per il match dei quarti di finale contro l'Argentina. Il 23enne altoatesino ha scritto una missiva poi pubblicata dagli account social della Federtennis Italiana. Al centro il bilancio della stagione, tra i numerosi successi e il caso Clostebol che ancora oggi, dopo il ricorso della Wada, lo tiene in apprensione.

"Caro Jan - si legge -, penso che le emozioni vissute nell’ultimo anno te le porterai dietro per un sacco di tempo. L’unico obiettivo che ti eri prefissato era di capire cosa eri in grado di fare. E sicuramente arrivi a questa Coppa Davis più consapevole dei tuoi mezzi rispetto a un anno fa". Poi i complimenti per la tenacia nonostante alcuni alti e bassi: "Sei stato bravo a reggere botta quando tutti avevano un’opinione su di te. Specialmente chi non ti conosceva".

Insomma, è la conclusione, "da questo 2024 hai imparato che le persone importanti, che ti conoscono tanto bene, sono le persone che dovrai tenerti per sempre. Nelle difficoltà si esce sempre più forti. Appena arrivato a Malaga senti gli occhi di tutto il mondo addosso, la pressione si fa sentire e, detto tra di noi, comincia un po’ a piacerti. Jannik, non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti. Ti voglio bene, Jan".