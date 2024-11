Sinner-Berrettini, lo sconcertante retroscena contro l'Argentina: "Eravamo nello spogliatoio e..."

22 novembre 2024 a

Signori, l'Italia del tennis sogna e lo fa con la Coppa Davis. Una grande rimonta ha permesso agli azzurri di battere l'Argentina e di entrare in semifinale. Grazie anche a Sinner e Berrettini siamo pronti per giocarci il tutto per tutto.

E il capitano Volandri dopo il match ha voluto spiegare quale è stato il vero segreto di questa grande prestazione che ha portato entusiasmo nella squadra azzurra: "Jannik e Matteo hanno fatto un lavoro incredibile - le prime parole di Volandri - è stata una scelta molto complicata. Meritano tutti di far parte di questa squadra e ho sempre il compito di fare questo tipo di scelte ma ne sono molto fiero".

Poi aggiunge un dettaglio che spiega da dove è nata questa impresa: "Avevamo provato questa coppia il giorno prima della partita contro l'Argentina. Avevamo un'idea abbastanza precisa ma le cose possono sempre cambiare. Sinner viene da una stagione lunghissima nella quale ha giocato tante partite. Ne abbiamo riparlato tutti insieme nello spogliatoio dopo il singolare di Jannik ed eravamo tutti d'accordo nello schierare in campo questa formazione per il doppio". Insomma adesso l'Italia si prepara a una semifinale mozzafiato che potrebbe regalare ancora una volta un sogno a tutti i tifosi italiani.