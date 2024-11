Matteo Berrettini scatena il caos, Jannik Sinner scuote la testa: cosa vi era sfuggito

22 novembre 2024 a

a

a

Una grande prestazione nel doppio, contro gli argentini Gonzalez e Molteni, ha permesso all’Italia di vincere il doppio e di accedere alle semifinali di Coppa Davis a Malaga, dove sabato la nostra Nazionale se la vedrà contro l’Australia. La festa, in campo, è scoppiata giovedì sera dopo la vittoria nel dubbio.

Pochi attimi dopo la fine dell’incontro, i giocatori si sono scatenati con i tifosi. In un simpatico video pubblicato sui social dalla Federtennis, Matteo Berrettini ha dato la parola a Jannik Sinner, prima di incitare i tifosi che hanno coperto la voce del numero uno al mondo. Jannik l’ha presa a ridere: prima ha scosso la testa, poi però ha festeggiato insieme a Matteo e ai sostenitori azzurri.

"Guardate come si muove e come colpisce": Kyrgios, l'ultima provocazione a Jannik Sinner

Per festeggiare la vittoria, Berrettini ha detto di aver “preso spunto da questo ragazzo”, le sue parole. Poi ha aggiunto: “Prendo spunto da quello che sta facendo, ho studiato quello che faceva”. E ancora: “La stagione di Sinner? Si merita un 10 per il fatto di essere qui dopo una stagione da più grande di sempre, con tutte le cose che ha vinto, che ha dovuto affrontare, sta qui e arriva come se fosse l’ultimo nonostante sia il primo a mani basse”. Bellissime parole di ammirazione per il suo compagno: “C’è tanto da imparare da lui, è un ragazzo speciale, l’ho detto mille volte — ha concluso Berrettini — Ci siamo potuti parlare con calma finalmente senza la fretta del tour e per me il 10 a Sinner è a 360° non solo per la prestazione. Non conta chi vince più punti, ma portare a casa il risultato”.