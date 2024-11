Rayan Cherki, metà francese e metà algerino? Chi è l'uomo che Spalletti vuole a tutti costi nella sua Italia

Claudio Savelli 22 novembre 2024 a

a

a

Rayan Cherki non è uno sbarbatello, un talento in erba da coltivare. E' un calciatore fatto e finito, molto forte, con caratteristiche rare: è uno dei pochi ancora in grado di creare superiorità saltando l’uomo. I dribbling ubriacanti sono il motivo che lo hanno reso famoso fin da giovanissimo, ma ormai a 21 Cherki è molto di più di un giocatore da highlights. E' infatti diventato un ottimo regista offensivo, che lega il gioco tra le linee o sull’esterno, sfruttando i controlli, la tecnica e i passaggi sopra la media. Non solo è capace di saltare l’uomo in dribbling, ma è anche bravo nel giocare di prima, nel fare le sponde.

La Nazionale italiana sarebbe fortunata ad avere un giocatore del genere, anche perché le sue caratteristiche rappresenterebbero un valore aggiunto nel sistema di gioco di Spalletti. Per ora è soltanto una suggestione, ma in teoria Cherki potrebbe diventare l’oriundo della squadra azzurra. Rayan è francese e ha già la cittadinanza algerina, ma potrebbe prendere anche quella italiana grazie alla nonna paterna, che è originaria di Bari.

Nations League, Italia ko a San Siro: la Francia passa 3-1 e vince il girone

Sulla carta l’operazione sarebbe fattibile, dato che il 21enne non ha ancora mai giocato nella Nazionale francese. Finora il suo impiego è stato confinato alle Under, e tra l’altro di recente ha affrontato proprio l’Italia, mettendosi in mostra con un gol e un assist nella partita terminata 2-2.

A dispetto dell’età, Cherki è già un calciatore di alto livello, che vanta 152 partite con il Lione (19 gol e 28 assist) tra tutte le competizioni. L’Under 21 gli sta a dir poco stretta, non a caso ha messo insieme 12 reti in 21 presenze: ha il talento per giocare anche nella Francia “senior”, che però è una delle Nazionali più forti al mondo e non può certo offrirgli le stesse garanzie dell’Italia a livello di impiego.

Donnarumma. forfait all'ultimo per problemi intestinali: "L'Imodium?". Sfottò, sospetti e commenti feroci

Quello con gli azzurri sarebbe un matrimonio di puro interesse, e andrebbe benissimo così se si consumasse. Alla fine tutte le parti otterrebbero il massimo da questo rapporto: l’Italia troverebbe un calciatore di enorme qualità, Cherki una Nazionale in cui brillare. Stando alle indiscrezioni riportare da RMC Sport, la Figc avrebbe intensificato i contatti con l’entourage di Cherki per sondare il terreno e capire innanzitutto se il ragazzo sarebbe disponibile a prendere in considerazione l’idea di vestire la maglia azzurra.

Tra l’altro non è da escludere che nel futuro di Rayan ci sia la serie A, indipendentemente da quale Nazionale sceglierà. Il 21enne è molto legato al Lione, al punto che vorrebbe diventarne una bandiera, ma il club sta attraversando una crisi profondissima: se non riuscirà a sanare il buco da oltre 500 milioni nel bilancio, verrà retrocesso automaticamente al termine di questa stagione. A quel punto Cherki diventerebbe un’occasione di mercato: Juve e Lazio si erano interessate in passato...