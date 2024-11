Sinner, il ct Volandri: "Non è scontato che succeda ogni volta"

23 novembre 2024 a

"Non sono scontati i gironi, non sono scontati i quarti di finale e lo avete visto con la Spagna e gli Stati Uniti e non sono scontate le semifinali": il capitano di Coppa Davis dell'Italia Filippo Volandri lo ha detto a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 sull'Australia. Poi ha aggiunto: "Tornare in finale è importante per noi, vuol dire aver lavorato bene".

Sull'azzurro numero uno al mondo, invece, ha annunciato: "Sinner ora deve riposare, viene da una stagione lunga e importantissima, dobbiamo raccogliere le energie perché abbiamo un giorno in meno per riposare rispetto all'Olanda. Berrettini oggi ha giocato una partita lunga, la sua reazione nel secondo set è stata importantissima. Sinner non è scontato che ogni volta che va in campo distrugga il suo avversario. Musetti si è allenato, ha recuperato e sta bene, i doppi sono carichi. Abbiamo più di una opzione". Infine, sul doppio Sinner-Berrettini ha rivelato: "Ci abbiamo lavorato tantissimo, anche negli anni scorsi, sono due ragazzi importanti come tutto il resto del gruppo. Loro si trovano bene e si rispettano, è importante averli qui. Ma un pensiero va anche a chi ci ha portato a Malaga, a Cobolli e Arnaldi, senza di loro oggi non parleremmo di una finale".