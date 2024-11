Anna Kalinskaya, la domanda su Instagram tra i commenti: "Qualcuno sa? Si dice che la Braccini..."

25 novembre 2024 a

Tutti pazzi per Jannik Sinner, al punto che la curiosità sulla sua vecchia (così pare) fiamma colpisce molti. Addirittura su Instagram c'è addirittura un utente che come nickname ha scelto "Anna che combini". Anna, proprio come Anna Kalinskaya. Qui i commenti velenosi di detto utente sulla 25enne si sprecano. Così come le domande. Una tra questi attira l'attenzione di diversi. Scritta in spagnolo, si legge: "Si dice che Maria Braccini (la ex di Sinner beccata proprio a Torino, sugli spalti delle finals, pochi giorni fa, ndr) possa essere con il nuotatore Thomas Ceccon? Qualcuno sa qualcosa?". E un altro utente commenta: "La strafottenza di questa donna non fa onore a un campione come Sinner quindi spero che ti evapori subito".

Classe 2000, Maria è una modella e influencer italiana nata a Nuova Delhi, in India, La Braccini è cresciuta a Montevarchi, in Toscana, dove ha vissuto con la sua famiglia prima di trasferirsi a Monte Carlo. La madre è una commerciante nota nel Valdarno, il padre un ingegnere che vive in Germania, Maria ha una sorella maggiore e un fratello più giovane.

Maria e Jannik Sinner si sono conosciuti nel 2020 durante una vacanza in Val Pusteria, nella struttura gestita dai genitori del tennista. I due hanno iniziato a seguirsi sui social, prima di iniziare una storia durata fino alla primavera del 2024. La rottura è arrivata in un momento cruciale per Sinner, subito dopo il suo trionfo al Miami Open.