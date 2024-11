Inter prima al mondo, occhio ad Atalanta e Milan: Power Ranking, rinasce l'Italia

Gabriele Galluccio 27 novembre 2024 a

Torna la Champions e scatta l’ora di fare sul serio. Non che finora si sia scherzato, ma le prossime quattro partite avranno un peso ben diverso rispetto alle precedenti. È il momento di quagliare, per le italiane e per tutte le altre big: l’obiettivo è entrare nel G8, in modo da evitare le due partite di playoff prima degli ottavi di finale.

L’Inter è in una posizione invidiabile, ha già messo da parte 10 punti e con altri 8 sarà sicura di rimanere tra le prime otto. L’Atalanta ha buone possibilità, a patto che faccia 6 punti nelle prossime due gare contro Young Boys e Sturm Graz, dopodiché si giocherà tutto con Real Madrid e Barcellona. Il bello è che saranno le spagnole ad avere più paura nell’incrociare la Dea, sempre esaltante in partite del genere: chiedere al Liverpool, dominante in Premier e primo anche in Champions, che sette mesi fa è stato asfaltato ad Anfield proprio dalla banda di Gasperini.

Classifica di Champions che tende a rispecchiare i valori dell’ultimo “Power Ranking” di Opta: si tratta di un sistema che assegna alle squadre un punteggio da 0 a 100 in base ai risultati. Al momento le due più forti al mondo sono Inter e Liverpool, non a caso le due big più vicine alla qualificazione diretta agli ottavi. Nella top ten c’è anche l’Atalanta, la cui forza è ormai riconosciuta a livello internazionale. Questa prima parte di stagione è stata in capolavoro massimo di Gasperini, che sta riuscendo nell’impresa di migliorarsi ulteriormente: in campionato è in piena lotta scudetto e in Champions è ancora imbattuto, merito di una rosa più lunga del solito, in cui stanno emergendo tanti ottimi giocatori alle spalle dei fenomeni Lookman ed Ederson.

STATO DI FORMA

L’ottimo stato di forma del nostro calcio, almeno a livello di club, è confermato dal fatto che nella top 20 del “Power Ranking” di Opta ci sono altre tre italiane: Juventus (12esima), Lazio (13esima) e Milan (19esimo). In forte risalita anche il Napoli (21esimo), nonostante non giochi le coppe europee in questa stagione. A seguire la Fiorentina (26esima) e il Bologna (38esimo), mentre la disastrosa Roma americana è l’ultima con una ben poco lusinghiera 40esima posizione.

«Inter prima squadra al mondo? Fa piacere, ma è pur sempre una statistica. Noi lavoriamo per vincere e dare soddisfazioni a società e tifosi», ha risposto Inzaghi a proposito del “Power Ranking”. Nerazzurri che stasera potranno avvicinare l’obiettivo degli ottavi: a San Siro arriva il Lipsia (ore 21, diretta Sky Sport), che è ancora a zero punti. Inzaghi ha tutta l’intenzione di continuare con le sue rotazioni, senza però abbassare la guardia: «Il Lipsia è una squadra di qualità, la sua classifica non rispecchia il modo in cui ha giocato». Diversi dubbi di formazione: «Frattesi ha un problema alla caviglia, tra Bisseck e Bastoni vedrò. Taremi? Sapeva che venendo all’Inter avrebbe avuto più concorrenza». L’Atalanta sarà invece di scena in Svizzera contro lo Young Boys (ore 21, diretta Sky Sport), altra squadra a zero punti. Un appuntamento da non fallire, tanto che Gasperini dovrebbe confermare il tridente titolare, formato da Lookman, Retegui e De Ketelaere.

A proposito di “vietato sbagliare”, il Milan è in una situazione invidiabile: ha già affrontato le più forti e ha quattro partite facili (Slovan, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria). Se dovesse fare 12 punti, potrebbe tranquillamente rientrare tra le prime otto. E però della squadra di Fonseca non ci si può proprio fidare, soprattutto contro le piccole. Perlomeno la Champions sembra tirar fuori motivazioni in più a Theo e compagni, ma rimane il costante caos tattico. Oggi a Bratislava (ore 18.45, diretta Sky Sport) il Milan si presenterà con Abraham al centro dell’attacco: valgono più le prossime quattro partite che quella vinta al Bernabeu col Real.