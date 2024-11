Anna Kalinskaya, non solo un enorme cuore bianco: l'addio a Sinner in questa foto

28 novembre 2024 a

Su una cosa bisogna essere onesti: la gran parte del "lavoro" la stiamo facendo noi, ovvero giornali, siti, televisioni, radio ed eccetera eccetera. Si parla di Jannik Sinner ed Anna Kalinskaya e delle indiscrezioni, sempre più cospicue, relative alla loro rottura, al naufragar di coppia.

Va detto che non si tratta soltanto di indiscrezioni, sono infatti piovute molteplici conferme indirette: il "defollow" reciproco sui social, l'assenza di lei a Torino, i rumors sul riavvicinamento del ragazzo di San Candido a Maria Braccini, presente (ecco la conferma) sugli spalti delle Atp Finals.

Insomma, c'è moltissima carne al fuoco. Il punto però è che i diretti interessati non parlano: le dichiarazioni, come nel loro stile sempre molto low-profile per quel che concerne il privato (soprattutto per quel che concerne Jannik), stanno a zero. Eppure anche senza parlare si può far capire. E un'ultima conferma, abbastanza netta, a quest'ultima circostanza arriva ancora una volta dalla tennista russa. E diciamo "ancora una volta" perché si tratta di un sostanziale bis: a differenza di Paganini, lei ripete.

Siamo su Instagram, ed ecco che in una story pubblicata poco prima delle 16, ora italiana, di giovedì 28 novembre, Kalinskaya dà in pasto ai suoi fan un primissimo piano di un enorme mazzo di fiori. Ci sono rose bianche, altre rosa, altri fiori viola pastello. A corredo ecco un enorme cuore bianco, aggiunto dall'atleta moscovita, dunque la dicitura "Gigi flowers Miami". Impossibile risalire al mittente dell'omaggio floreale. Per certo, però - ed eccola, l'altra volta - nei giorni scorsi Anna Kalinskaya aveva ricevuto un altro enorme mazzo di fiori e lo aveva voluto far sapere a tutti i suoi seguaci. Qui gatta ci cova? Probabile...