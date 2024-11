Anna Kalinskaya, chi c'è a Miami: "Non mi dire che ti fai anche lui", vergogna indecente

29 novembre 2024 a

"Mi raccomando, c'è Berrettini a Miami...". Il livore nei confronti di Anna Kalinskaya sui social sta tracimando, superando il livello di guardia.

La favola d'amore che ha accompagnato la parte centrale di questo 2024 magico per Jannik Sinner si è trasformata all'improvviso in una telenovela amara. Mentre il 23enne altoatesino continuava a vincere, dalle Atp Finals di Torino alla Coppa Davis a Malaga, la collega e fidanzata russa è letteralmente sparita dai radar. Lontana, lontanissima da lui fisicamente e molto presente, invece, su Instagram, dove per giorni ha continuato a pubblicare foto, storie e video da sola o con le amiche, palesemente indifferente alle sorti sportive del Rosso di San Candido.

Una strategia mediatica sfacciata che ha provocato la reazione dei fan di Sinner e di quelle che potremmo definire le "bimbe di Jannik", sostenitrice senza se e senza ma del numero 1 del tennis mondiale.

E così, su X, ecco una slavina di commenti acidissimi contro la bella 25enne russa. "Tranquilla, rimani dove sei perché Jannik non ha bisogno delle tue bambinate. Dovresti crescere un po' di testa per star accanto a Jannik, lui confronto al tuo modo di fare non ti ha tolto il segui su Instagram per cui fatti una ragione", scrive un utente. Un altro si chiede: "Sinner la perdonerà per l'ennesima volta? Chi lo sa". Addirittura c'è chi tira in ballo l'amico e compagno azzurro di Jannik, il romano Matteo Berrettini: "Mi raccomando, c'è Berrettini a Miami... (la città della Florida dove si sta allenando la Kalinskaya, ndr) Non mi dire che ti fai pure lui ora siccome tu avanti il prossimo". Un livello di attacchi personali e di veleno decisamente poco dignitosi. "No Sinner no party", sentenzia un tifoso. Vale forse un po' per tutti, non solo per Anna neo-single.