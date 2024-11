Sfregio ad Anna Kalinskaya: "Resta là, Sinner non ha bisogno delle tue bambinate"

29 novembre 2024 a

Continua la crisi tra Jannik Sinner e l'ormai ex fidanzata Anna Kalinskaya. L'azzurro, dopo aver trionfato a Torino e a Malaga, si sta godendo qualche giorno di meritato riposo. l'obiettivo per il numero uno al mondo è essere al top in vista del prossimo grande impegno del nuovo anno: gli Australian Open. La russa, invece, è a Miami da qualche settimana, dove si sta distraendo insieme alle sue amiche.

Anna Kalinskaya non ha seguito Jannik Sinner durante gli ultimi tornei. Non era presente Né sugli spalti dell'Inalpi Arena - durante le Atp Finals - né tanto meno durante le ultime battute della Coppa Davis. La "latitanza" della russa è stata oggetto di dibattito tra i fan dell'azzurro, che si sono fiondati sul profilo Instagram della ragazza attaccandola - a volte - in maniera feroce. Il motivo? Non è stata vicino all'altoatesino nel momento del bisogno.

Sotto uno degli ultimi post su Instagram di Kalinskaya è apparso un commento di un utente che è destinato a far molto discutere. "Tranquilla - ha scritto -, rimani dove sei perché Jannik non ha bisogno delle tue bambinate. Dovresti crescere un po' di testa per star accanto a Jannik. Lui in confronto al tuo modo di fare - ha poi aggiunto - non ti ha tolto il segui su Instagram per cui fatti una ragione".