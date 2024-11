Jannik Sinner, Nicola Pietrangeli fa calare il gelo: "Forse pure austriaco"

30 novembre 2024 a

Ancora lui, un Nicola Pietrangeli sempre più scatenato. Il gigante del tennis azzurro torna a parlare di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo. Lo fa dopo il secondo successo consecutivo degli azzurri in Coppa Davis (Pietrangeli era il capitano della prima vittoria in assoluto dell'Italia).

E nel parlare di Sinner, ancora una volta Pietrangeli si concede a battute graffianti e che fanno storcere il naso a qualcuno. Il contesto è quello di Splendida Cornice, il programma di Rai 3, dove ha scelto un peculiare registro ironico: "Ciao, sono Nicola Pietrangeli. Forse vi ricorderete di me perché ho giocato a pallone nelle giovanili della Lazio. Eh, però vi ho fatto anche qualche partitina a tennis - ha premesso, incontenibile -. Volevo dire che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco", ha scherzato.

Insomma... Sinner italiano ed austriaco, anche se in verità l'italianità di Jannik non è materia in discussione. In ogni caso, a stretto giro Pietrangeli ha aggiunto: "Io personalmente ho amato molto il tennis, ma in confronto a questi giocatori di oggi io sono un dilettante. Ma insomma certo non bravo. Viva il tennis, viva Sinner e mettiamoci pure Berettini perché se no se la prende con me", ha concluso Pietrangeli nel nome di una sorta di par-condicio tennistica.