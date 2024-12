Juventus, "affondare il colpo al momento giusto": chi arriva a gennaio, il colpo può cambiare tutto

03 dicembre 2024 a

Per la Juve è un momento dolce-amaro. Il pari di Lecce arrivato in extremis (col gol dell’ex Milan Rebic) è il terzo di fila dopo quelli contro rossoneri e Aston Villa. Il gioco in avanti latita, nonostante la difesa solida, e gli infortuni gravi, come quelli di Cabal e Bremer, non possono essere una attenuante per la crescita della squadra. Per questo la Juve interverrà sul mercato, dato che davanti la coperta è corta, ma soprattutto in difesa, come ha confermato il d.s. Cristiano Giuntoli nel corso della cerimonia del Gran Galà del calcio: “Il mercato di gennaio è strano, fino alla fine nessuno scopre le carte — ha dichiarato a Sky — Dovremo essere attenti e vigili e affondare il colpo al momento giusto”. E sulla stagione: “Per noi è un anno particolare abbiamo avuto tantissime assenze, ci stiamo aggrappando alle qualità di un gruppo di ragazzi seri e bravi e a un allenatore che sta facendo molto bene, stiamo lottando per cercare di rimanere agganciati".

"L'obiettivo dichiarato è quello di stare nelle prime 4 — ha aggiunto Giuntoli — abbiamo iniziato un nuovo corso con tanti giocatori nuovi, un allenatore nuovo e un modo di pensare calcio differente. Paradossalmente siamo contenti di come sta andando, chiaro che le assenze ci hanno penalizzato in modo importante”. Poi di nuovo palla al mercato: “Antonio Silva? Si tratta di un calciatore interessante come ce ne sono altri".

Smentita la possibilità di vedere Danilo al Napoli a gennaio: “È il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, dietro siamo ridotti ai minimi termini — ha aggiunto Giuntoli — Non abbiamo parlato di niente né con Danilo né col Napoli, vediamo, l'obiettivo è non cedere nessuno e prendere un calciatore in difesa”. Poi il tema attaccante: "In questo momento stiamo aspettando l'evoluzione di Milik e siamo fiduciosi che possa fare molto bene, è adatto al gioco del mister. Poi se dovesse succedere un altro intoppo allora saremmo vigili sul mercato".