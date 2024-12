Nick Kyrgios brutalmente smascherato: "Fango su Sinner? Ha un solo scopo: di cosa ha bisogno"

03 dicembre 2024 a

Un'ossessione, quella di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner: insulti, frecciate, insinuazioni senza soluzione di continuità. Un atteggiamento compulsivo, stigmatizzato da molti nel mondo del tennis. E a questi ora si aggiunge Ubaldo Scanagatta, giornalista ed esperto di tennis che ha partecipato alla trasmissione Football Club su Giornale Radio, condotta da Lapo De Carlo, per fare il punto su un 2024 straordinario per il tennis italiano. Ma nell'intervista, ovviamente, si è parlato anche del tennista australiano e dei suoi continui sfregi al ragazzo di San Candido.

Kyrgios in buona sostanza accusa Sinner di essere un baro e un dopato. E sul tema, Scanagatta si è apertamente schierato con il numero 1 al mondo: "Kyrgios sta attaccando a viso aperto tutti i protagonisti del tennis mondiale che vengono trovati positivi, accusandoli di barare e di essere bugiardi: io personalmente mi sento di difendere Sinner, l’ho conosciuto e metto la mano sul fuoco", ha premesso.

E ancora, sull'atteggiamento dell'australiano: "Diciamo che è un personaggio divisivo e nell’epoca dei social questo aspetto paga molto, ma la sensazione è che attualmente il suo solo scopo sia quello di attirare a tutti i costi l’attenzione, forse anche per motivazioni di sponsor”.

Kyrgios, inoltre, sta per tornare in campo, dopo un lungo stop dal tennis giocato. E sulla circostanza, Scanagatta ha affermato: "Per quanto riguarda il ritorno di Nick mi auguro che possa tornare a grandi livelli, perché il suo è un tennis indubbiamente spettacolare. Ho qualche dubbio in più sul personaggio Kyrgios, i suoi atteggiamenti nel corso delle partite non mi hanno mai affascinato", ha concluso ribadendo le critiche contro un giocatore che spesso e volentieri, sul campo, ha dato il peggio di sé.