Milan, lo sfogo di Paulo Fonseca davanti alle telecamere: "Quale è stato il problema"

04 dicembre 2024 a

a

a

Per la prima volta in stagione un Milan che con la testa, alle 21.30, pensava già alla trasferta di venerdì a Bergamo, senza doversi stancare troppo nell’impegno di Coppa Italia. Il 6-1 al Sassuolo a San Siro ha mostrato una squadra compatta e con la giusta determinazione al via, soprattutto in fase offensiva, che ha potuto anche permettersi di inserire il baby Torriani in porta nel secondo tempo.

Paulo Fonseca è dunque stato soddisfatto per la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto una bellissima partita — le sue parole — Il primo tempo è stato magnifico, e mi ha anche aiutato a gestire i giocatori". Per questo il portoghese non ha nulla da osservare ai suoi: "Solo cose buone, abbiamo fatto una partita seria e sono molto soddisfatto".

Reijnders il successo al Milan, Empoli travolto 3 a 0: in gol anche Morata

Sono bastati 23 minuti per segnare quattro gol, a dimostrazione di come l’approccio alla partita sia fondamentale. "Ho detto ai giocatori che a volte in queste partite c'è rilassamento e invece la cosa più importante è entrare forte, con intensità, pressione alta e loro l'hanno fatto e io sono molto soddisfatto — ha aggiunto Fonseca —. In passato è stato un problema di atteggiamento. Oggi posso quindi essere solo molto soddisfatto”. Merito anche di una rosa lunga e di scelte che possono essere gestite: "Ho detto sempre che ho fiducia in tutti i miei giocatori, giocano tutti per questo e oggi abbiamo avuto dei giocatori che hanno disputato poche partite ma che hanno giocato in modo magnifico". Sulla possibilità di affrontare la Roma, sua ex squadra, ai quarti ha detto: "Non ho pensato a questo, adesso vado a casa e penso già alla partita con l'Atalanta".