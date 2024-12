Anna Kalinskaya, la serata romantica: la foto (senza Sinner) che cambia tutto

06 dicembre 2024 a

a

a

"Grazie a tutti per gli auguri". Anna Kalinskaya festeggia i suoi magnifici 26 anni in quella che sembra a tutti gli effetti una cena romantica ed elegantissima. Raggiante, la bionda tennista di Mosca pubblica la foto tra le sue storie di Instagram, dopo aver condiviso nelle ore precedenti alcune dolci foto in compagnia di amiche e colleghe (come l'americana Caty McNally, sua partner di doppio. Non può essere da sola, Anna, e non è da sola.

Secondo i ben informati, dall'altra parte del tavolo apparecchiato con calici raffinati e luci soffuse ci sarebbe proprio lui, Jannik Sinner, il "convitato di pietra" delle ultime settimane social della Kalinskaya. Il 23enne di San Candido avrebbe scelto una mossa a effetto per ricucire un rapporto che gli esperti di gossip assicuravano essere finito in autunno: è volato a Miami, in Florida, dove la russa si sta preparando alla prossima stagione.

Secondo i media russi, la Kalinskaya avrebbe vissuto male, malissimo l'etichetta di "fidanzata del campione" e per questo avrebbe deciso di rompere con l'altoatesino. Entrambi hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla loro relazione.

"Buon compleanno!". Anna Kalinskaya, spuntano queste foto: è il colpo di grazia per Sinner? | Guardia

Nessun post, nessuna dichiarazione, solo qualche significativo indizio: mentre Sinner era impegnato a Torino per le Atp Finals e a Malaga per la Coppa Davis, la Kalinskaya era lontanissima e appariva tale non solo fisicamente (era dall'altra parte del mondo, prima a Mosca poi negli Usa) ma anche emotivamente, con tante foto da single e nessun pensiero per quello che tutti credevano ancora il suo fidanzato.

"Non posso permettermi di stare male": addio alla Kalinskaya, le parole di Sinner che spiegano tutto

Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio insistente, Sinner sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Miami dove avrebbe raggiunto Anna prima di tornare in Italia per gli Awards del tennis. E la foto al ristorante (in cui non compare) sarebbe la prova del riavvicinamento.