Fuori dal coro, caso-choc: "Il suo stupratore vicino di casa"

Tornano le denunce di Fuori dal coro. Il programma, in onda mercoledì 28 maggio su Rete 4, tratterà tante storie e testimonianze dedicate al tema sicurezza: dalle borseggiatrici impunite di Venezia, alla drammatica vicenda di una donna costretta ad avere come vicino di casa il suo stupratore, fino ad arrivare a Modena, dove un tabaccaio, vittima di numerosi furti, per la paura ora lavora con una mazza da baseball accanto per difendersi.

Nel corso della trasmissione Mario Giordano si soffermerà - con tanto di approfondimento - su alcuni casi di radicalizzazione islamica, in Italia e in Europa. Basti pensare ai giovani estremisti arrestati a Bologna nel dicembre 2024. Per l'occasione sarà mostrato un reportage dai quartieri di Roubaix, in Francia. E ancora, continua il dibattito sulle visite scolastiche nelle moschee al centro di numerose polemiche. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.