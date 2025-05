Jannik Sinner confessa: "Donnarumma? Non vi offendete, ma..."

Jannik Sinner ha iniziato con il piede giusto il suo cammino al Roland Garros, superando il francese Arthur Rinderknech, pur con qualche tentennamento di troppo nel terzo set. Ma a catturare l’attenzione del pubblico non è stato solo il gioco brillante del numero uno del mondo, bensì anche una presenza speciale nel suo box: Gianluigi Donnarumma, il portiere del Psg che il prossimo sabato sfiderà l'Inter nella finale di Champions League.

Il portiere ex Milan e della Nazionale, prima di volare a Monaco per la finalissima, ha scelto di sostenere da vicino l’amico Jannik. Tra uno scambio e l’altro, Gigio non ha nascosto l’entusiasmo, alzandosi più volte per applaudire i colpi vincenti dell’azzurro. Dopo la vittoria, i due si sono ritrovati negli spogliatoi per un caloroso abbraccio. Sinner ha voluto rendere omaggio all’amico con un pensiero particolare: una maglia verde autografata con una dedica scherzosa e affettuosa. Il messaggio? "A Gigio, forte a COD, numero 1". Un riferimento al celebre videogioco Call of Duty, passione condivisa tra i due. Lo stesso Sinner ne aveva parlato in passato, raccontando di aver spesso giocato con Donnarumma: "A volte giochiamo insieme — rivelò —. Ora un po’ meno ma siamo sempre stati in contatto. È un ragazzo davvero gentile", ha rimarcato.