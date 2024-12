Theo Hernandez, "perché non è a suo agio". La gola profonda fa tremare il Milan

06 dicembre 2024 a

Due vittorie che hanno riportato il sereno, ma che non sono sufficienti per svoltare una stagione fin qui sotto le aspettative. Il Milan cerca di risalire la china in campionato e dopo il 6-1 al Sassuolo di martedì in Coppa Italia è atteso dalla super sfida contro l’Atalanta venerdì sera al Gewiss Stadium. Intanto in società si starebbe già guardando al futuro e secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, la prossima estate ben due calciatori rossoneri potrebbero lasciare Milano: Davide Calabria e Theo Hernandez.

Così Bianchin ha detto all’interno del podcast La Tripletta, prodotto dalla stessa Rosea. Per quanto riguarda il capitano rossonero, la prima parte di stagione è stata deludente. Sostituito in campo, sulla destra, da Emerson Royal, ha perso la sua titolarità e, nonostante la rete trovata in Coppa Italia, ha un contratto in scadenza. La società ha dubbi riguardo alla sua permanenza, il giocatore uguale, e per questo c’è chi pensa a un suo addio.

“Voglio dire una cosa un po’ forte — le parole di Bianchin al podcast — Credo che siano possibilità, anche se è troppo presto per quantificarle, che il prossimo anno non ci siano più il capitano e il vice capitano del Milan di questa stagione. Parlo di Calabria e Theo Hernandez”. E riguardo all’addio di Theo: "Sicuramente Theo non è particolarmente a suo agio in questo Milan — ha concluso —. Le sue persone di riferimento sono sempre state: Brahim Diaz, Paolo Maldini e Samu Castillejo. Non c’è più nessuno dei tre. Quindi è chiaro che deve un po’ reinventarsi e non sono sicuro che lo farà".