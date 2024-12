Simone Inzaghi, stoccata in tv: "Questi ragazzi non superavano gli ottavi". Ce l'ha con Conte?

07 dicembre 2024 a

Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn dopo Inter-Parma non usa giri di parole e sottolinea i grandi risultati raggiunti dai nerazzurri fino a questo momento sotto la sua gestione. Non nomina mai Antonio Conte, ma il riferimento al suo predecessore e attuale avversario nella lotta scudetto (insieme a Gasperini) è chiarissimo: "Chiaramente cercheremo di fare il massimo. A me è venuto in mente quanto di buono hanno fatto questi ragazzi che fino a poco tempo fa non superava gli ottavi di Champions. In tre anni hanno fatto una finale, due ottavi, faremo un bel percorso anche quest’anno ed essere arrivati al Mondiale è un motivo di soddisfazione ed è un premio per questi tre anni intensissimi per tutti", afferma commentando il sorteggio del mondiale per club.

E così poi passa all'analisi della partita con un tris pesante che ha asfaltato il Parma: "Oltre il gol di Thuram, i ragazzi sono stati molto bravi. Il Parma, fino ad oggi, aveva perso solo a Napoli. Abbiamo visto grandi gol oggi, Lautaro deve continuare a lavorare come ha fatto. L’unico rammarico è aver preso quel gol: non lo meritavamo per come siamo stati in campo per tutti i 94′".

Infine incorona Barella: "Se devo essere sincero, Nicolò è un giocatore straordinario: l’anno in cui ha fatto meno assist e gol ha disputato la migliore stagione da quando lo alleno io. Correa sta molto bene, è tornato il giocatore che tutti conosciamo".