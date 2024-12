Max Verstappen, "fott*** macchina?". Delirio in F1: spedito in Ruanda per punizione

09 dicembre 2024 a

Max Verstappen dovrà scontare in Ruanda la condanna ai lavori socialmente utili - o di "interesse pubblico" - ricevuta dopo le sue parolacce pronunciate durante la conferenza stampa a Singapore. Sembra una barzelletta, ma non lo è. Il pilota, infatti, aveva definito la sua macchina "fott***". Il quattro volte campione del mondo farà da supporto ai giovani piloti impegnati nel programma FIA Affordable Cross Car, iniziativa dell’automobile club del Paese africano, dove si svolgerà la premiazione annuale con Galà organizzata dalla federazione internazionale e dove Max dovrà partecipare, insieme al 2° classificato tra i piloti, Lando Norris della McLaren e al 3°, il ferrarista Charles Leclerc.

La sentenza della federazione internazionale è arrivata subito dopo la fine del Mondiale, con la vittoria ad Abu Dhabi di Norris e il trionfo nel titolo Costruttori della McLaren. Anche in occasione di quest'ultima gara, l'olandese si è reso protagonista di alcune manovre sconsiderate, punite con 10 punti di penalità. "Non potevano chiederne 20? Stupidi idioti", ha commentato lo stesso Verstappen nel post gara.

In un comunicato ufficiale, la Federazione ha annunciato che “Verstappen presenzierà alla cerimonia di premiazione FIA che si terrà come parte della assemblea generale programmata la prossima settimana a Kigali, in Rwanda, per ritirare il suo quarto trofeo consecutivo riservato al Campione mondiale di F1. A Kigali darà il suo supporto a dei giovani piloti impegnati nel programma di sviluppo di base organizzato dal Rwanda Automobile Club (RAC)”.