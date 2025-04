Max Verstappen, domanda sbagliata? E "sbrana" il giornalista

A poche ore dal Gran Premio arabo di Jeddah , il toto-mercato su Max si è fatto insistente, tanto che in conferenza stampa buona parte delle domande sono state rivolte a lui, parlando meno di una Red Bull che sul tracciato a due passi dal Mar Rosso potrebbe rilanciarsi considerando il minor degrado del quale le vetture soffriranno in questo weekend.

Le voci lo danno fuori dalla Red Bull a fine stagione, pronto ad accordarsi con la Mercedes o l’ Aston Martin . Il team di Lawrence Stroll senza fare sul serio di più, però, specie se il fondo Pif acquisti il team, parcheggiando a casa il figlio del ricco magnate canadese Lance, e se, come dicono i rumor, è pronto a offrire 300 milioni di dollari (oltre 280 milioni di euro ) in tre anni al canadese.

Alcune domande rivolte dai giornalisti, però, hanno infastidito Max, che con la schiettezza di sempre non le ha mandate a dire, rispondo piccato nel particolare a una domanda del telecronista britannico David Croft, che da anni è la voce della F1 su Sky Sports UK. Dopo aver inizialmente saltato la risposta, il britannico ha insistito, chiedendo espressamente a Verstappen: “Quindi non stai pensando di lasciare la Red Bull a breve?“.

E l’olandese non le ha mandate a dire: “No. Tu concentrati sul commento, io mi concentro sulla guida, per cui non ci sarà bisogno di pensare ad altri scenari”, facendo il segno di ‘ok’ col pollice quando Croft ha ulteriormente risposto: “Ci preoccupiamo solo per te”. Le voci, però, sono già iniziate e difficilmente si placheranno nelle prossime settimane, in attesa di capire cosa ne sarà di Max a fine stagione.