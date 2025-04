Max Verstappen, la pista che lo porta in Ferrari

Senza un attimo di tregua, la Formula 1 si è spostata dal Barhain all’Arabia Saudita dove si corre domenica (diretta alle 19 su Sky) il gran premio di Jeddah. Il circuito cittadino è suggestivo e tutti lo indicano favorevole alla Ferrari dopo gli aggiornamenti apportati alla SF-25: presenta curvoni ad alta velocità da 250 km/h che premiano l’efficienza aerodinamica su un asfalto liscio che non degrada le gomme, e nei quali si sfiorano i 5 g di accelerazione laterale: «Le curve a bassa e media velocità sono le aree sulle quali dobbiamo lavorare ma sulle alte velocità abbiamo fatto passi in avanti», ha detto uno speranzoso Leclerc. Lewis Hamilton, invece, tace e spera in una Pasqua di resurrezione. L’avvicinamento al quarto weekend di gara del campionato che vede le Rosse arrancare in classifica - il monegasco è a -45 punti dal leader Norris (32 contro 77), la Ferrari a -94 dalla McLaren (57 contro 151) - porta voci interessanti su Max Verstappen.

OFFERTE

Stanco di una Red Bull che ha seri problemi, l’olandese volante ha fatto intendere che non disdegnerà altre offerte per il 2026, per esempio quella della Mercedes. Vero che SuperMax ha un contratto sino alle 2028 con il team inglese ma ha posto una clausola: se in estate non sarà fra i primi tre piloti in classifica, ovvero non avrà una Red Bull adeguata, si sentirà libero di andarsene. Toto Wolff lo cerca da tempo, lo perse anni fa quando Horner e Marko misero sotto contratto l’allora 16enne fenomeno e ora il boss della Mercedes farà di tutto per averlo. Nel 2026 cambieranno le regole e i team saranno costretti a ridisegnare da zero le monoposto: dovranno essere più leggere e più corte, il DRS sostituito dalla modalità di sorpasso Override e i motori ibridi alimentati a carburante ecologico. E si sussurra che Mercedes stia per varare proprio la miglior macchina per il 2026.

Ma sulle tracce di Verstappen c’è anche l’Aston Martin dove il mago Adrian Newey, colui che ha fatto le fortune di Max in Red Bull, lo accoglierebbe a braccia aperte. Logico che un perfezionista come Verstappen voglia guidare il meglio, come fecero Senna, Prost o Schumacher a suo tempo. Il problema è un altro: in Mercedes ci sono Russell e Antonelli. Se arriverà Verstappen chi dovrà fargli posto? Sarebbe un delitto se a rimetterci fosse proprio il nostro carissimo Andrea Kimi, peraltro legato alla Stella d’Argento con un triennale.