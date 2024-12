Jannik Sinner, Pellegrini sul caso doping: "Un atleta non è responsabile a prescindere?"

10 dicembre 2024 a

Federica Pellegrini sta partecipando come concorrente a Ballando con le Stelle, il reality show televisivo condotto da Milly Carlucci. Ma prima di essere una ballerina, è stata una delle più forti nuotatrici di tutti i tempi. Grazie alle svariate medaglie e olimpiadi conquistate, la Divina - come viene soprannominata dai fan -, è diventata anche un personaggio pubblico. L'ex campionessa viene infatti invitata nei programmi televisivi a fare da giudice, come a Italia's Got Talent. E, stando alle sue ultime dichiarazioni, sembra essere calata perfettamente nella parte.

La Divina ha parlato del caso doping che vede coinvolto Jannik Sinner. E non ha nascosto il suo interesse. "Sono curiosa di capire - ha spiegato Pellegrini in un'intervista rilasciata alla Stampa -. Sono convinta che lui non abbia volontariamente assunto sostanze dopanti, ma non è il punto. Fino a qui ci hanno detto che l'atleta è responsabile a prescindere. Adesso - ha poi aggiunto - sembra che ci siano circostanze in cui può non essere così e la faccenda si fa scivolosa”.

La nuotatrice ha collegato il caso al precedente di Federico Turrini, suo amico e collega: “Turrini era dall’altra parte del mondo con una grave infezione all’occhio - ha raccontato la Divina -. Gli hanno prescritto un collirio al cortisone, risultato positivo. Due anni di squalifica, anche se la contaminazione era evidente. Se la visione cambia, ci vogliono regole precise. Il ricorso per Sinner - ha concluso - darà indicazioni sulla strada che vogliono prendere”.