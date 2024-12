Anna Kalinskaya "stravolta": nuovo look, cosa non si fa per amore (di Sinner)

Roberto Tortora 12 dicembre 2024 a

a

a

Cosa non si fa per amore. Deve averlo capito bene Anna Kalinskaya, la fidanzata in crisi da tempo con Jannik Sinner. Lui le ha già fatto una sorpresa per il suo compleanno e c’è chi dice che passeranno insieme anche il Capodanno.

Lei continua la sua preparazione in vista della prossima stagione a Miami, ma non dimentica di prendersi cura di sé. L’hanno avvistata, infatti, in un rinomato centro estetico della città, "Dafne beauty house", considerato un vero e proprio luogo esclusivo sulla costa Est degli Stati Uniti. Ha deciso di osare e ha fatto un colore chiamato "sandy blonde", molto apprezzato dai suoi fan sui social.

Ma quanto costa ridefinire i propri colori per una tennista della sua fama? Il colore, senza dubbio, è molto bello, ma certo non è un vezzo che tutti possono permettersi. Nella “casa di bellezza di Dafne”, infatti, una semplice piega da listino costa 120 dollari mentre, se si vogliono le famose onde da spiaggia, il prezzo sale a 140. E il colore? Sempre 120 dollari come base, poi si arriva fino a 485 per i colpi di sole. Un taglio da donna costa 150 dollari, poco meno quello da uomo. Per prenotare, infine, serve la carta di credito a garanzia: se si annulla all'ultimo l'appuntamento i soldi comunque vengono scalati. Quindi meglio evitare”.



Insomma, Anna si fa bella per il suo Jannik e lancia chiari segnali di disgelo, come in realtà aveva già fatto rispondendo al posto dell’altoatesino sui social ad una domanda fatta da Piero Chiambretti ai SuperTennis Awards (“Quanti serpenti ci sono nel tennis?”) e scansata dal riccioluto campione.

"Siamo onesti": Anna Kalinskaya, la bordata dopo i silenzi di Sinner è devastante

Anna ha scritto: “Ci sono molti serpenti nel circuito, siamo onesti”. Punzecchiatura, forse, rivolta all’odiato Nick Kyrgios, che in più occasioni si è scagliato contro Sinner per il caso Clostebol e, una volta, addirittura con una battuta spiacevole nei confronti della tennista russa, definita in coppia con Sinner come una “seconda di servizio”, alludendo alla sua precedente relazione proprio con il tennista australiano.