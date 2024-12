Milan, Maignan guida la rivolta contro Fonseca: cosa pubblica su Instagram

13 dicembre 2024 a

Tira una brutta aria nello spogliatoio del Milan, aria di rivolta. E a guidarla potrebbe essere Mike Maignan, il portierone francese che su Instagram ha difeso pubblicamente due senatori sotto tiro: i capitani Davide Calabria e Theo Hernandez. E a tutti è sembrata una polemica risposta a mister Paulo Fonseca.

La miccia dell'incendio, già accesa da tempo, è esplosa mercoledì sera al termine del match di Champions League vinto contro la Stella Rossa. Furioso, Fonseca si è scagliato con violenza inaudita e inattesa contro i suoi giocatori, accusandoli di "non avere voglia di vincere" e minacciandoli di sostituirli con i giovani della Primavera o del Milan Futuro. Uno strappo clamoroso, in diretta tv, a cui secondo i retroscena è seguito un faccia a faccia a Milanello con Theo, il principale indiziato di "fronda" contro il tecnico portoghese fin dai tempi della plateale protesta durante il cooling break in casa della Lazio.

All'epoca sembrava un atto di vicinanza all'amico Rafa Leao, il più bersagliato da critica e allenatore, ma ora che il numero 10 si è ripreso mentre il terzino francese continua a essere spento e abulico si intuisce che il problema forse veniva da più lontano. Fonseca dovrebbe avere faccia a faccia altrettanto franchi anche con Calabria e Fik Tomori, entrambi accantonati di fatto in questa stagione di alti e bassi.

Il primo ridotto a riserva del contestatissimo Emerson Royal, il secondo scivolato nelle gerarchie dei centrali dietro a Gabbia, Thiaw e Pavlovic. Nessuno di loro, propriamente, un Thiago Silva. Scelta secondo molti dettata da motivi extra-tecnici, e la mente torna a un altro fattaccio: a Firenze, fu proprio l'ex Chelsea a strappare di mano al tiratore designato Pulisic il pallone del rigore appena assegnato per farlo calciare all'amico Abraham, che poi lo sbagliò. Il siparietto già fece capire come i rapporti tra l'allenatore, scavalcato, e i big della squadra fossero molto complicati.

Oggi, alla lista delle insubordinazioni ci si aggiunge con ogni probabilità Maignan. Tra le storie sulla sua pagina Instagram, l'ex portiere del Lille pubblica due foto: in campo insieme a Theo poi con Calabria. Un'unica didascalia: "Conosco i sacrifici". Più che con i tifosi che fischiano, quella di Magic Mike sembra una presa di posizione contro l'allenatore. In tutto questo caos, i dirigenti rossoneri sono rimasti in silenzio. Per esprimere vicinanza, pare, al tecnico.