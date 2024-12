Anna Kalinskaya e Jannik Sinner e il "matrimonio"? Dietro la bomba c'è Elon Musk

16 dicembre 2024 a

Sarò pure intelligenza artificiale, ma intercetta alla perfezione le speranze dei tifosi. La foto (falsa) di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya abbracciati e sorridenti in abito da novelli sposi è il caso mediatico del fine-settimana. Una creazione di Grok, società di proprietà di Elon Musk integrata al social network X diventata virale nel giro di poche ore e in grado di destabilizzare i tantissimi fan del tennista italiano numero 1 al mondo.

Da qualche settimana, al di là dei fatti di campo, non si fa che parlare del rapporto tra l'altoatesino e la bella collega russa: stanno insieme? Si sono lasciati? Hanno ricucito? Chi ha lasciato chi e via discorrendo. Si sono rincorse le voci più disparate, gli esperti di gossip hanno notato le varie dinamiche dei due sui rispettivi profili Instagram (silenzi, follow, cuoricini e chi più ne ha più ne metta), i ben informati assicurano di un blitz a inizio dicembre di Jannik a Miami per festeggiare il 26enne compleanno della moscovita, in Florida per preparare la prossima stagione.

Ora, come detto, la bomba-Grok che ritrare Sinner e Kalinskaya raggianti come non mai, lui in abito scuro e lei avvolta dal pizzo bianco. Dolcissimi e innamorati. Con gli Australian Open già in vista ma soprattutto con la spada di Damocle della sentenza del Tas di Losanna sul ricorso Wada per il caso-doping, un bellissimo anche se forse illurio regalo di Natale per Sinner, con lo zampino (non si sa quanto benevolo o quanto irriverente) di Musk in persona.

Si consolerà pensando che se anche Elon e la sua "galassia" si scomodo per parlare di lui, significa che a 23 anni appena è già nel Gotha del tennis e non solo.