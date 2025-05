Gigante, il punto che fulmina Tstisipas: apoteosi Italia al Roland Garros

Un italiano firma quella che forse sarà ricordata come la più grande sorpresa del Roland Garros 2025: il romano Matteo Gigante avanza al terzo turno a Parigi battendo il greco Stefanos Tsitsipas in quattro set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti.

Gigante, pur non perfetto, è stato bravo a contenere gli sporadici ritorni di Tsitsipas, troppo falloso. L'azzurro cresce di tono e nel terzo set inizia a fare la differenza, aumentando la qualità del suo rovescio, accelerando il ritmo e mettendo a segno colpi sempre più potenti e precisi, come l'ace che chiude la gara.

Per Tsitsipas niente da fare: un addio mesto e prematuro a un torneo in cui poteva ambire a ben altri traguardi. Per il tennis italiano, invece, una nuova entusiasmante conferma: non c'è solo Jannik Sinner, numero 1 al mondo. O Lorenzo Musetti, ormai stabilmente nella top 10, non è un caso. Sono solo la punta dell'iceberg di un movimento mai così competitivo e con così tanti atleti ad alto, altissimo livello.