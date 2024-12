Anna Kalinskaya, il segnale durante l'allenamento estremo in palestra: ora è pronta a tutto

16 dicembre 2024 a

Il bis al suo allenamento, per preparare un 2025 più ricco di soddisfazioni rispetto a un 2024 piuttosto deludente, facendosi conoscere in Italia non per i meriti sportivi bensì per essere la ragazza del numero uno del ranking: Jannik Sinner.

Come il 23enne altoatesino, impegnato a Dubai fino alla Vigilia per preparare la stagione, la 26enne tennista russa sta aumentando l’intensità della sua preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione. Dopo il post di sabato sul suo allenamento, ora la giocatrice ha concesso il bis, pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram.

Nelle immagini un video di allenamento, postato in origine dal suo preparatore atletico Santi Dimperio. Kalinskaya è stata ripresa mentre faceva sollevamento pesi e altri esercizi per aumentare la forza fisica. Proprio lo stesso obiettivo al quale aspira Jannik, che nel 2025 vuole aumentare la resistenza fisica nelle dure gare degli Slam che arrivano al quinto set.

Nonostante l’espressione seria, la tennista nata a Mosca ha scritto “so much fun” (“Così tanto divertimento”), la si vede molto determinata in vista dei prossimi impegni. La russa sta lavorando duramente per ritornare ai fasti del 2023, quando ha raggiunto il best ranking in carriera (11esimo posto). Nel 2025 c’è l’obiettivo di vincere il suo primo torneo nel circuito Wta e di entrare nella top-10 delle tenniste più forti del pianeta.