Donnarumma sfregiato, infortunio horror: scarpata in faccia, com'è ridotto

Poco meno di 20 minuti. Così è durata la partita Monaco-Psg per Gigio Donnarumma, che dopo essere stato protagonista di un battibecco contro l’attaccante del Lione, Mikautadze, che gli aveva esultato in faccia dopo il gol a lui segnato con lo scavetto, il portiere è stato colino in pieno volto dall’ex Torino Singo in un contrasto di gioco.

Per lui 10 punti di sutura sulla guancia destra e alcune ferite per la scarpata in volto, come rivelato da Rmc Sport. La cosa drammatica è che il colpo di Singo non è stato sanzionato nemmeno con il giallo. Così il giorno dopo Le Parisien è tornato sull’episodio: “Non ha ricevuto alcuna sanzione dall’arbitro Letexier”.

Wilfred Singo should be banned from playing football for at least 6months

No way no card was given to this tackle on Gigio Donnarumma.



Lagiga real Madrid Fabrizio romano vaccinationpic.twitter.com/IRPwYJGSSl — Laughing Legends (@LaughingLegend0) December 19, 2024

L’episodio al 17’ di gioco, nell’azione nella quale Singo è stato lanciato da Breel Embolo (ex Palermo) sulla sinistra della difesa parigina. L’ex Toro è entrato in area e ha spinto un po’ troppo la palla nel suo ultimo controllo. Solido, Gianluigi Donnarumma ha vinto il suo duello ma ha avuto la meglio sull’ivoriano.

I tacchetti del monegasco si sono però schiantati proprio sulla guancia destra dell’italiano, che è rimasto a terra, stordito dalla violenza dell’urto. I medici del club della capitale sono accorsi e, rapidamente, Achraf Hakimi ha chiesto un cambio. Per cinque lunghi minuti, Gigio è rimasto a terra prima di lasciare il posto a Matvey Safonov, mentre François Letexier, arbitro della partita, ha lasciato riprendere il gioco senza aver sanzionato Singo, già sotto l’effetto di un cartellino giallo dal 13′”. Non sanzionare l’episodio è un’assoluta vergogna.