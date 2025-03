Germania-Italia, Donnarumma fregato dal raccattapalle di 15 anni: dai kebab al gol-vergogna

"Ho avuto un contatto visivo con Kimmich - ha ricordato l'adolescente -. Gli ho subito lanciato la palla. Poi ha crossato per Musiala. Due o tre minuti dopo mia mamma e mio papà mi hanno mandato un messaggio dicendomi che ero in televisione. Ero come sotto shock, ho trovato tutta la situazione totalmente irrealistica. Davvero pazzesco".

Ball boy Noel Urbaniak (15) is the man of the night. He acted quickly when the ball went out of play by giving the ball to Joshua Kimmich for Germany's second goal. Kimmich thanked him, including a signed ball. Rudi Völler promised him a free ticket to the next home game. #GERITA pic.twitter.com/ig62wn1wY7