Nick Kyrgios umiliato da Mahut: "Deve essere realista, che fine farebbe contro Sinner"

20 dicembre 2024 a

a

a

Non si placa più. Nick Kyrgios contro Jannik Sinner continua a fare polemica e non si arresta. Al centro delle critiche la vicenda della contaminazione indiretta al Clostebol patita dall’altoatesino nel corso dei passati Indian Wells.

La palla è ora passata al Tas di Losanna, chiamata a esprimersi sulla vicenda dopo il ricorso della Wada. I continui attacchi da parte dell’australiano, ex numero 13 al mondo e pronto a tornare sui campi dal 2025, hanno oramai fatto scalpore. In un podcast della passata settimana, Nick si augura di incontrare Sinner in campo e sarebbe pronto a scatenare contro di lui anche i tifosi dalla sua parte. “Farò diventare lo stadio una bolgia se giocassi contro di lui, metterei da parte qualsiasi tipo di rispetto e farei di tutto per vincere”.

"Lo conosco da quando ha 16 anni, cosa penso di lui oggi": Zverev, lo sfogo su Sinner

Affermazioni che non sono piaciute al francese Nicolas Mahut, cinque volte vincitore di uno Slam nel doppio: “Non mi piacciono queste affermazioni — ha detto in una intervista a Eurosport —. Lui ha il diritto di esprimere un’opinione sul test positivo di Sinner, ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma non di infiammare la situazione in questo modo. Sinner non ha mai mancato di rispetto a nessuno, è il numero 1 del mondo. Penso che Kyrgios dovrebbe rimanere realista: anche se riuscisse a coinvolgere il pubblico, Sinner vincerebbe comunque 6-3. Può sognare il titolo all’Australian Open certo, ma deve rimanere realista, non gioca da molto tempo”.