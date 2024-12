Anna Kalinskaya, bordata contro Jannik Sinner: "L'equilibrio, gli amici", ma... parole pesantissime

20 dicembre 2024 a

Vietato parlare di Jannik Sinner. Sui social, dove da settimane Anna Kalinskaya non interagisce più con l'italiano, e tanto meno nelle interviste. La 26enne tennista russa dallo scorso marzo fa coppia con l'altoatesino, numero 1 al mondo. Ma da novembre sul loro rapporto sarebbe calato il gelo. Lontani, fisicamente e mediaticamente, lei a Miami e lui a Torino e a Malaga, da solo, a vincere Atp Finals e Coppa Davis.

Lo scorso 2 dicembre un improvviso riavvicinamento, con Jannik che vola in Florida per festeggiare il compleanno della moscovita. Lui ogni tanto continua a piazzare dei "cuoricini", dei like sui social. Lui invece ha smesso di seguirlo. Ora, intervistata dalla rivista glamour Harper Bazaar edizione Australia per il numero di gennaio (a ridosso dell'Australian Open, non a caso), Anna parla di tutto ma non di amore. Ed è una sua espressa richiesta.

Identificata come la nuova sex symbol del circuito, algida, angelica, elegante e austera, la Kalinskaya si concentra sullo sport: "Penso che la chiave per raggiungere grandi obiettivi sia quella di provare alcune cose nella mia vita, e non parlo di allenamento ma cercare di rendere il mio stile di vita più semplice, cercare di godermi le cose nei giorni di riposo e provare ad avere un miglior equilibrio. Credo sia anche fondamentale avere un calendario più coerente per avere l’opportunità di stare con i tuoi amici ed essere felici anche lontano del campo. Sono le occasioni che mi permettono di ricaricarmi e poi mi permettono di essere un’atleta migliore sia dal punto di vista dell’energia che mentale". Parla degli amici, dell'equilibrio, della felicità. Ma Sinner in tutto questo è un fantasma.

Anna ricorda l'infortunio patito nel 2023, il turning point della sua carriera: "E’ stato un momento scioccante ma allo stesso tempo ho capito quando mi mancasse il tennis, le emozioni che mi dà e quante cose porta all’interno della mia vita, come conoscere tante persone. Per me è stato un momento in cui ho capito una cosa importante".

L'intervistatore ricorda la vecchia relazione con l'idolo di casa dei tifosi australiani, Nick Kyrgios, movimentata e finita nel maggio del 2020. Ma Jannik? "A metà del 2024 - scrive il giornalista - Anna ha cominciato a frequentare il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Nel momento in cui questo articolo viene scritto lo status della loro relazione rimane incerto. Mentre è chiarissima l’istruzione data nel corso della pre-intervista con Harper Bazaar, ed è quella di non sollevare mai l’argomento nel corso della conversazione".