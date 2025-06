Spalletti, crollo nervoso: "È stato tradito?", va via

"Parlerò ai ragazzi e chiederò di mettere in campo il carattere. Non stravolgerò la formazione- ha poi annunciato- ma tutti devono rendersi conto che le partite non si vincono a parole e sarebbe un errore pensare di essere più forti dei nostri avversari. Ma questo gruppo può farcela ad andare al Mondiale. Io sarei felice se il nuovo commissario tecnico li confermasse, anche perché vorrebbe dire che non ho sbagliato a scegliere e credere in questi giocatori". "Se mi sento tradito? E perché dovrei sentirmi tradito?". Una domanda per rispondere a una domanda. Poi l'emozione ha avuto il sopravvento e Spalletti ha lasciato la conferenza stampa. Il tecnico toscano è sembrato decisamente provato e commosso ad una domanda e dopo aver iniziato a rispondere si è alzato e ha lasciato la sala. Intanto impazza già il toto-ct per capire quale possa essere il futuro della Nazionale. In pole c'è Stefano Pioli, ma non solo...